Власти: в Калининграде пройдут Российско-китайские летние молодёжные игры

В 2026 году, в год 80-летия региона, в Калининграде пройдут десятые Российско-китайские летние молодёжные игры. Соглашение о взаимодействии между регионом и Министерством спорта РФ в целях организации игр было подписано в четверг, 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Международное событие планируется организовать в мае-июне 2026 года. Основными площадками выступят дворцы спорта «Автотор-Арена» и «Янтарный», стадион и спортивный парк «Ростех Арена», а также тренировочные площадки дирекции спортсооружений Калининградской области. «В Калининградской области более двух тысяч спортивных объектов. Есть новейшие, отвечающие самым высоким международным требованиям. В их числе — комплексные, позволяющие проводить масштабные старты с комфортом как для спортсменов и специалистов, так и для зрителей. Уверены, что благодаря поддержке Министерства спорта России в год 80-летия нашего региона летние Российско-Китайские летние молодёжные игры станут одним из самых запоминающихся международных событий в истории калининградского спорта», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

В программе запланированы соревнования по десяти видам спорта. В утверждённый перечень вошли художественная гимнастика, синхронное плавание, бадминтон, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, настольный теннис, скалолазание, спортивная борьба и бокс. Самым молодым участникам на момент соревнований будет не менее 11 лет, а самым возрастным — не более 20 лет.