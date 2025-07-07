Талалаев: долгий перелёт и закрытие аэропорта повлияли на тренировку «Балтики»

Закрытие аэропортов Санкт-Петербурга и долгий перелёт сдвинули графики тренировок ФК «Балтика». Об этом в ходе послематчевого брифинга сообщил главный тренер калининградцев Андрей Талалаев. Он также отметил, что из-за указанных объективных причин игра прошла «в скомканных условиях».

«Мы должны были вчера проводить тренировку, но мы её провели сегодня, так как вчера долго летали — был закрыт аэропорт, и мы приехали поздно. Получилось, что у нас немного видоизменилась подготовка,- отметил Талалаев. — Мы планировали, что сегодня минут 70-75 должны играть все игроки, которые до этого меньше играли. Но это если бы [тренировка] была вчера. Так как мы сегодня получили определённую нагрузку, пришлось разбивать темп заменами».

Утром 7 июля телеграм-канал ФК «Балтика» сообщил, что был сдвинут и послематчевый вылет калининградских футболистов.

«Изначально вылет из Санкт-Петербурга планировался в районе полуночи, сразу после матча. Но из-за коллапса в Пулково нам пришлось задержаться в Северной столице до утра», — отметили в пресс-службе клуба.