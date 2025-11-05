Состоялась презентация Российско-китайских молодёжных игр (фото)

На форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре состоялась презентация Российско-китайских молодёжных игр, которые пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Концепцию и фирменную символику игр представила на форуме министр спорта Наталья Ищенко. Послами соревнований стали российские спортсмены Александра Пацкевич, трёхкратная Олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию, и Сергей Рябов, заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион мира по самбо. Атлетам вручили соответствующие знаки.

Планируется, что в Российско-китайских играх в Калининградской области примут участие 300 спортсменов, около 220 иностранных представителей, 200 специалистов и других официальных лиц и порядка 130 спортивных судей.

Соревнования будут проводиться среди мужчин и среди женщин (за исключением художественной гимнастики) в десяти дисциплинах: бадминтон, баскетбол, волейбол, бокс, пляжный волейбол, настольный теннис, синхронное плавание, скалолазание, спортивная борьба, художественная гимнастика. Также пройдут показательные состязания по самбо.

Для соревнований определено шесть стадионов. Самая большая нагрузка ляжет на «АВТОТОР-Арену», где проведут синхронное плавание, художественную гимнастику, скалолазание, спортивную борьбу и самбо. Дворец спорта «Янтарный» примет волейбол и баскетбол. Специализированный спортзал по настольному теннису, где занимаются воспитанники спортивной школы № 7 Калининграда, станет домом для настольного тенниса. В многофункциональном спортивном зале «Созвездие» установят боксёрский ринг. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант» в Светлом станет бадминтонной ареной. Это не случайно, долгое время все ведущие бадминтонисты региона тренировались именно здесь, отметили в пресс-службе. Самый необычный объект должен появиться в центре Калининграда на месте Дома Советов: в центре города установят временный стадион пляжных видов спорта. В мае эта площадка успеет принять Кубок России по пляжному волейболу, а уже после завершения Российско-китайских игр, с 1 по 4 июня 2026 года, — турнир по пляжному регби. С таким предложением в правительство Калининградской области обратились Всероссийская федерация волейбола и Федерация регби России.

В Самаре в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» калининградцы представили символику игр и сувениры. «В основе концепции красное солнце над Балтикой. Оно символизирует встречу Востока и Запада, России и Китая. От солнца расходятся разноцветные лучи, как разные пути и культуры, сходящиеся в одной точке — в Калининграде, на играх. Это символический мост, соединяющий два народа и открывающий новый этап сотрудничества», — пояснили в правительстве региона.

Талисманами игр станут бурый мишка и панда. Эти персонажи давно являются главными символами российско-китайской дружбы. В этот раз они предстали в образе спортсменов, чья форма отражает национальные традиции двух стран.

