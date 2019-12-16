Президент Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России. С 1 января 2020 года документ официально вступает в силу. Об этом сообщает РИА «Новости».

С нового года работник сможет запрашивать сведения о трудовой деятельности как в бумажной, так и в электронной форме. Получить документ можно у работодателя (по последнему месту работы), в МФЦ, Пенсионном фонде, на портале госуслуг.

Переход будет осуществляться в течение всего 2020 года. Работодатель должен уведомить о новых правилах до конца июня следующего года, при этом работник вправе выбрать, какой формат будет для него удобнее. Свой выбор нужно будет закрепить письменным заявлением до 31 декабря 2020 года.

С 1 января 2021 года при первичном приеме на работу организация будет оформлять только электронную трудовую книжку.

Отметим, что благодарности и награды учитываться в электронной трудовой не будут.

Идея отказа от бумажной трудовой появилась еще в 2006 году. Нецелесообразность подтверждалась утратой культуры их оформления, а также исчезновением системы присвоения квалификации работникам.

В 2013 году трудовую убрали из перечня необходимых документов на получение загранпаспорта.

В 2015 году Минтруд РФ разработал законопроект, предполагающий отмену трудовых книжек для микропредприятий. Согласно законопроекту, работник мог сам выбирать — вносить сведения о работе или нет. В случае, если трудовой вовсе не было, он мог отказаться от ее оформления. Вся необходимая информация фиксировалась в трудовом договоре.

Первый анонс электронной трудовой сделала вице-премьер российского правительства Ольга Голодец в июне 2017 года. В этом же году прошел их экспериментальный ввод. Участниками стали такие крупные работодатели, как АО «Газпромбанк», ПАО «Ростелеком», ООО «Яндекс» и другие.