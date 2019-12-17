Власти области поставили под охрану государства липовую аллею, которую спасали активисты

Власти области поставили под охрану государства липовую аллею, которую спасали активисты
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Власти области признали особо охраняемыми природными территориями регионального значения три аллеи, 2 дерева и валун. Соответствующее постановление регионального правительства размещено на официальном портале правовой информации.

Среди поставленных под охрану государства — липовая аллея «Низовье-Константиновка», аллея черешчатого дуба у Нестерова и аллея черешчатого дуба у пос. Ясная Поляна. Также памятниками природы признаны черешчатый пирамидальный дуб, растущий у штаба Балтфлота в Калининграде, двулопастный гинкго, который растет у бастиона «Врангель» и «Гигантский валун» (так в документе — прим. «Нового Калининграда») из Роминтской пущи.

Напомним, работу по приданию аллее «Низовье-Константиновка» статуса особо охраняемой провели экологи и активисты общественного движения «Аллеи Калининградской области». Они детально обследовали аллею и оформили необходимые документы, которые передали в региональное минэкологии. Руководила проектом эколог Александра Королева, известная по работе в движении «Экозащита», которая была вынуждена покинуть Россию минувшим летом из-за уголовного преследования.
Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter