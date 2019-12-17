Власти области поставили под охрану государства липовую аллею, которую спасали активисты

Власти области признали особо охраняемыми природными территориями регионального значения три аллеи, 2 дерева и валун. Соответствующее постановление регионального правительства размещено на официальном портале правовой информации.
Среди поставленных под охрану государства — липовая аллея «Низовье-Константиновка», аллея черешчатого дуба у Нестерова и аллея черешчатого дуба у пос. Ясная Поляна. Также памятниками природы признаны черешчатый пирамидальный дуб, растущий у штаба Балтфлота в Калининграде, двулопастный гинкго, который растет у бастиона «Врангель» и «Гигантский валун» (так в документе — прим. «Нового Калининграда») из Роминтской пущи.Напомним, работу по приданию аллее «Низовье-Константиновка» статуса особо охраняемой провели экологи и активисты общественного движения «Аллеи Калининградской области». Они детально обследовали аллею и оформили необходимые документы, которые передали в региональное минэкологии. Руководила проектом эколог Александра Королева, известная по работе в движении «Экозащита», которая была вынуждена покинуть Россию минувшим летом из-за уголовного преследования.
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