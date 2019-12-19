Суд оштрафовал Хряпченко «за неисполнение требований прокурора»

Суд оштрафовал директора «ЕСОО» Алексея Хряпченко за неисполнение требований природоохранного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По данным ведомства, директор ГП КО «ЕСОО» Алексей Хряпченко в установленный законом 30-дневный срок не предоставил ответ на представление Калининградского межрайонного природоохранного прокурора и не сообщил «о конкретных принятых мерах по устранению допущенных предприятием нарушений законодательства о защите конкуренции».

Прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий).

Решением мирового судьи Алексей Хряпченко оштрафован на 2 тыс. рублей. «В случае повторного совершения указанного административного правонарушения директору может грозить дисквалификация», — подчеркивается в релизе.

Ранее прокуратура уже вносила представление региональному мусорному оператору — Единой системе обращения с отходами (ЕСОО) — за то что организация не предоставила данные на официальный запрос общественной организации.

Отметим, что в отношении директора ЕСОО Алексей Хряпченко возбуждено также уголовное дело. «Новый Калининград» подробно рассказывал о выявленных в компании нарушениях, в том числе по поводу необоснованного завышения зарплат. Сам Алексей Хряпченко незаконно премировал себя в течение 2017 года на 2,8 млн руб.