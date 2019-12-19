Кутин об электробусах: на такие «экологически чистые формы» переходят и Китай, и США

В мэрии Калининграда называют электробусы экологически чистым видом транспорта и утверждают, что идея закупить их принадлежит чиновникам горадминистрации. Вопрос обсуждался в четверг на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Глава профильного комитета администрации города Олег Кутин сообщил, что сейчас в мэрии выбирают из двух видов электробусов: те, которые подзаряжаются по пути следования через специальные «источники электроснабжения» и те, которые делают это ночам. В мэрии склоняются ко второму варианту, именно таким был электробус, проходивший тестирование минувшим летом. Он показал, что способен проходить без подзарядки «несколько сотен километров», «на некоторых маршрутах нас бы это устроило», сказал Кутин. Сейчас, по его словам, ведутся переговоры с производителями с тем, чтобы в Калининград поставили машины, способные проходить без подзарядки около 260 километров.

«Губернатор нашу идею об использовании электробусов поддержал», — заявил чиновник. Что касается споров о том, «нужны или не нужны электробусы», Олег Кутин заявил, что многие страны задумались о переводе общественного транспорта на «экологически чистую форму» и сослался на опыт Китая и США. По его словам, разные формы экологически чистого транспорта «вплоть до водородных двигателей» рассматривают и европейские государства.

Что касается трамвайной сети, точнее, единственного трамвайного маршрута в Калининграде, «наша задача на ближайшую перспективу — сохранить этот маршрут» и рассмотреть возможность покупки новых трамваев, сказал руководитель комитета по развитию транспортой инфраструктуры.

Тестовый электробус компании Volgabus привезли в Калининград в августе. За время тестовой эксплуатации электробус несколько раз сходил с линии из-за поломок; об эксперименте с электробусом в Калининграде можно почитать здесь. Как выяснилось, одна из главных проблем этого вида транспорта — 8-тонные аккумуляторы, которые необходимо полностью или частично менять раз в 5 лет. После тестовой эксплуатации электробуса Volgabus горвласти сообщали, что намерены изучить другие предложения на рынке.