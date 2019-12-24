ВЦИОМ: 79% россиян довольны своей жизнью

ВЦИОМ: 79% россиян довольны своей жизнью
Виталий Невар / Новый Калининград
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В настоящее время своей жизнью удовлетворены 79% россиян, тогда как в 2000 году с такой оценкой выступали 62%. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на результаты опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кругом своего общения довольны 90% опрошенных (19 лет назад таких было 85%), своим образованием удовлетворен 81% участников исследования (в 2000 году — 57%).

Своим положением в обществе удовлетворены 80% (при 57% 19 лет назад), питанием и жилищными условиями своей семьи — 78% и 73% россиян соответственно (в 2000 году об этом заявляли 41% и 61%). Проведение свободного времени сегодня удовлетворяет 70% респондентов, в 2000 году — 58%. Доля удовлетворенных своим здоровьем за 19 лет выросла с 59% до 62%, отношениями на работе — с 47% до 60%. В целом своей работой в 2019 году удовлетворены 59% при 40% в 2000 году.

Состояние окружающей среды в месте проживания устраивает 57% россиян, 19 лет назад об этом говорили 50%. Материальным положением в 2019 году удовлетворены 46% опрошенных, в 2000 году — 25%.

Опрос проведен 18 декабря методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2000 году проводился всероссийский поквартирный опрос, выборка — 1,6 тыс. респондентов.

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