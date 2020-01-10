«К словам не надо придираться»: облдума запретила сладости с никотином

Областная Дума на заседании в пятницу приняла региональный закон «О запрете оборота бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака, на территории Калининградской области», передает корреспондент «Нового Калининграда».

Речь идет о так называемых никпэках — жевательных смесях с содержанием никотина. Часто это конфеты, жвачка, мармелад или другие сладости. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что концентрация никотина в смесях составляет по 40-70 мг, в то время как в одной сигарете его содержится 1,5 мг.

Ранее Роспотребнадзор начал изымать никпэки под предлогом отсутствия у продавцов декларации о соответствии или свидетельства о госрегистрации продукта. Это привело к тому, что товар исчез с прилавков, но продолжает продаваться «из-под полы».

По словам прокурора региона Сергея Хлопушина, проверки показали, что имеющиеся у продавцов никпэков сертификаты — подделка, в них указаны адреса несуществующих фирм. Сказать, что именно добавляют в такую продукцию не может никто.

Срочность принятия законопроекта вызвана тем, что продукты опасны для здоровья, а в первую очередь она популярна у подростков, студентов и срочников в воинских частях, подчеркнул Хлопушин.

Речь в законопроекте идет о продукции, содержащей никотин или соли никотина, отметил прокурор области. Депутат Михаил Чесалин обратил его внимание на то, что в тексте документа не указано количество никотина, которое должно быть в продукции, которую предлагается заплатить и список самих продуктов. Однако Хлопушин заявил, что запретить необходимо всю нетабачную и нелекарственную продукцию с содержанием никотина без исключений.

Чесалин отметил, что никотин содержится например в томатах, картошке, кабачках и цветной капусте. И заявил, что в таком случае все эти продукты могут исчезнуть с прилавков супермаркетов. «65,4 грамма картошки достаточно для достижения эффекта пассивного курения», — заявил депутат.

«Если этот закон начнет применяться, то каждый гражданин, который после принятия закона купит картошку, может быть оштрафован на 5 тыс. рублей. Продавец, который ему продал, заплатил от 20 до 30 тыс. рублей за то, что продал баклажаны», — заявил Чесалин.



Его заверили, что на кабачки, картошку и помидоры этот документ распространяться не будет. Глава Роспотребнадзора Елена Бабура отметила, что на картофель устанавливаются нормативы по содержанию никотина. И документ запрещает только несертифицированную продукцию, а текст его содержит строчку о том, что речь идет о продукции «предназначенной для потребления никотина».

Михаил Чесалин поинтересовался у прокуратуры, что мешало точнее определить, что именно предлагается запретить. На что спикер облдумы Марина Оргеева заявила, что «к словам не надо придираться» и что когда речь идет о здоровье детей, дискуссии неуместны. Закон приняли большинством голосов, против проголосовал только Чесалин.

За оборот продукции с содержанием никотина предусмотрены штрафы. Для физлиц за покупку или продажу — от 3 до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тыс.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после подписания губернатором.