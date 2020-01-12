«Балтберегозащита» обещает Светлогорску пляж в 70 метров шириной к 2024 году

В результате берегозащитных работ ширина пляжа в Светлогорске через 4 года должна достигнуть 70 метров. Об этом сообщает ГТРК «Калининград» со ссылкой на мнение сотрудников казенной «Балтберегозащиты».
Сейчас в Светлогорске со значительным отставанием от графика продолжаются берегозащитные работы. Новые буны расположены не только перпендикулярно побережью, но и параллельно береговой линии. По данным ГТРК, работы по установке деревянных волнорезов выполнены на 90%.
Главная функция бун — защита променада от штормов, отмечает телекомпания. Кроме того, деревянные волнорезы должны задерживать песок. «К 2023-2024 году здесь должен появиться широкий надводный пляж, шириной до 70 метров, высотой до 2 с половиной метров. Начиная от речки Светлогорки до посёлка Отрадное, общая протяжённость — 4 с половиной километра», — сообщил в интервью ГТРК замдиректора «Берегозащиты» Евгений Бурнашов.
В конце декабря стало известно, что областное госучреждение «Балтберегозащита» требует от подрядчика неустойку за существенное отставание при «аварийно-восстановительных работах берегозащитный сооружений» в Светлогорске. Согласно документу, общая сумма контракта составляет 229,7 млн руб, и он должен был быть исполнен 1 декабря. Однако стоимость принятых работ к тому моменту составила лишь 72,2 млн руб. — 30% от общего объема.Набережную год назад частично разрушил шторм, после чего власти выделили из резервного фонда более 230 млн рублей на восстановительные работы. Контракт без торгов получила компания «Геоизол», занимавшаяся строительством нового променада. За эти деньги подрядчик должен восстановить функционирование старого променада, демонтировав поврежденную часть, намыть пляж, забить 35 рядов бун и установить защитный каменный вал.
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