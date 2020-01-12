«Балтберегозащита» обещает Светлогорску пляж в 70 метров шириной к 2024 году

В результате берегозащитных работ ширина пляжа в Светлогорске через 4 года должна достигнуть 70 метров. Об этом сообщает ГТРК «Калининград» со ссылкой на мнение сотрудников казенной «Балтберегозащиты».

Сейчас в Светлогорске со значительным отставанием от графика продолжаются берегозащитные работы. Новые буны расположены не только перпендикулярно побережью, но и параллельно береговой линии. По данным ГТРК, работы по установке деревянных волнорезов выполнены на 90%.

Главная функция бун — защита променада от штормов, отмечает телекомпания. Кроме того, деревянные волнорезы должны задерживать песок. «К 2023-2024 году здесь должен появиться широкий надводный пляж, шириной до 70 метров, высотой до 2 с половиной метров. Начиная от речки Светлогорки до посёлка Отрадное, общая протяжённость — 4 с половиной километра», — сообщил в интервью ГТРК замдиректора «Берегозащиты» Евгений Бурнашов.

В конце декабря стало известно, что областное госучреждение «Балтберегозащита» требует от подрядчика неустойку за существенное отставание при «аварийно-восстановительных работах берегозащитный сооружений» в Светлогорске. Согласно документу, общая сумма контракта составляет 229,7 млн руб, и он должен был быть исполнен 1 декабря. Однако стоимость принятых работ к тому моменту составила лишь 72,2 млн руб. — 30% от общего объема.