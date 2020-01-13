Путин поручил принять меры по снижению цен на авиабилеты в Калининград

Путин поручил принять меры по снижению цен на авиабилеты в Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступность внутренних авиаперелетов для жителей Калининградской области. Принять дополнительные меры правительству необходимо до 1 февраля. Об этом сообщают РИА «Новости».

Поручение об этом есть среди прочих в перечне по итогам встречи, прошедшей в Светлогорске 31 октября 2019 года. Путин проводил в Светлогорске расширенное заседание Госсовета, где обсуждались вопросы здравоохранения и повышения уровня российской медицины.

«Правительству Российской Федерации принять дополнительные меры государственной поддержки на федеральном уровне, направленные на обеспечение доступности для жителей Калининградской области перелетов в другие города Российской Федерации», — говорится в документе.

Напомним, снизить цена на авиабилеты Путин поручил еще в 2017 году, но сделать этого не удалось. В марте 2018 года стало известно, что большинство жителей Калининградской области не смогут приобрести субсидированные авиабилеты — согласно постановлению Правительства РФ льготы остались только для пенсионеров, студентов и инвалидов.

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