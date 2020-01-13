Путин поручил властям представить предложения по центру «Балтийская долина»

Президент РФ Владимир Путин поручил федеральным властям, а также правительству Калининградской области заняться созданием инновационного технологического центра «Балтийская долина» в регионе. Среди требований — поиск источников финансирования этого проекта. Соответствующее поручение глава государства подписал 8 января.



«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Калининградской области... представить предложения, касающиеся создания в Калининградской области инновационного научно-технологического центра „Балтийская Долина — Хьюмантек“, а также источников финансирования его строительства и функционирования, включая средства федерального бюджета», — следует из документа. Срок предоставления доклада поставлен до 1 июня 2020 года, а ответственными назначены председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор региона Антон Алиханов.

Впервые речь о создании подобного центра шла на встрече с общественниками, на которой 31 октября присутствовал Путин в рамках своего рабочего визита в Калининградскую область. Тогда и. о. ректора БФУ им. Канта Александра Федоров говорил, что проект «Балтийская долина» сможет дать 50 рабочих мест для специалистов в исследовательской отрасли, поскольку ориентирован он будет на биомедицинские технологии, а также рекреацию. Согласно представленной концепции, центр площадью 13 га будет находиться на Острове, построить его планируют к 2024 году.