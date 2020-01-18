Где в Калининградской области можно окунуться на Крещенские купания (карта)

В ночь с 18 на 19-е января пройдут Крещенские купания. Отметим, что единого организатора купаний в регионе нет. И Калининградская, и Черняховская епархии предоставили списки мест для купания. Но в Черняховской подчеркнули, что священнослужители лишь придут освятить воду, но само мероприятие организуют муниципалитеты. Еще один список купелей опубликовало МЧС, он совпадает со списками епархий частично.Тем не менее «Новый Калининград» подготовил карту с указанием мест, где можно будет окунуться в иордани предстоящей ночью.

Ознакомиться со списком мест проведения Крещенских купаний, а также с рекомендациями МЧС и представителей РПЦ можно здесь.