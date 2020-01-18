Где в Калининградской области можно окунуться на Крещенские купания (карта)

Где в Калининградской области можно окунуться на Крещенские купания (карта)
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: РПЦ

В ночь с 18 на 19-е января пройдут Крещенские купания. Отметим, что единого организатора купаний в регионе нет. И Калининградская, и Черняховская епархии предоставили списки мест для купания. Но в Черняховской подчеркнули, что священнослужители лишь придут освятить воду, но само мероприятие организуют муниципалитеты. Еще один список купелей опубликовало МЧС, он совпадает со списками епархий частично.Тем не менее «Новый Калининград» подготовил карту с указанием мест, где можно будет окунуться в иордани предстоящей ночью.

Ознакомиться со списком мест проведения Крещенских купаний, а также с рекомендациями МЧС и представителей РПЦ можно здесь.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter