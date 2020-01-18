Президент: выступающие против господдержки семей с детьми — «моральные уроды»

Президент: выступающие против господдержки семей с детьми — «моральные уроды»
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин считает «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки государством семей с детьми. Об этом он сказал в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсант».

«Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды»,— сказал Владимир Путин, напомнив, что в послании Федеральному собранию большая часть была посвящена поддержке семей с детьми. В частности, материнский капитал теперь станет доступен для всех матерей новорожденных, также будут введены выплаты малоимущим семьям на детей до 7 лет.

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