Эксперт: вероятность распространения коронавируса из Китая в регионе крайне мала

Эксперт: вероятность распространения коронавируса из Китая в регионе крайне мала
Виталий Невар / Новый Калининград
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Вероятность того, что коронавирус нового типа, выявленный в Китае, может распространиться на территории Калининградской области крайне мала. Такое мнение высказала ассистент кафедры терапии медицинского института БФУ им. И. Канта, заведующая отделом обеспечения эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Алина Грибова.

«Вероятность распространения вируса за пределами Китая, в том числе на территории Калининградской области, конечно, есть. Но это только в том случае, если больной человек, который посещал данную территорию, посетит город Калининград», — отметила эксперт.

По ее словам, оценить риск распространения не представляется возможным, «поскольку мы не знаем, сколько калининградцев решит посетить Китай, или, наоборот, сколько китайцев захочет приехать к нам в область».

Сейчас Управление Роспотребнадзора усиливает работу в аэропорту Храброво и на всех пунктах пропуска региона.

«Будет проводиться термометрия всех лиц, которые прибывают из потенциально опасных стран и у кого есть хоть какие-то проявления симптомов. По крупным гостиницам, где могут остановиться туристы из Китая, будут разосланы информационные письма», — рассказала Алина Грибова.

Она также добавила, что главная рекомендация, которую дает Роспотребнадзор, это воздержание от поездок в страны Азии.


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