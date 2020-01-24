Калининградцам рекомендовали воздержаться от поездок в китайский город Ухань

Калининградцам рекомендовали воздержаться от поездок в китайский город Ухань
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Ученые выяснили вероятный первоисточник нового коронавируса
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Специалисты Роспотребнадзотра порекомендовали калининградцам воздержаться от посещения китайского города Ухань, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 21 января в мире выявили 291 подтвержденных случаев заболевания вирусом, из которых 287 приходится на граждан Китая. Наиболее активное распространение болезни эксперты отмечают в следующих городах: Ухань, Пекин, Шанхай. Также случаи заболевания отмечены в провинции Гуандун.

«[Среди заболевших] два — в Таиланде, по одному — в Японии и Республике Южная Корея, включая четырех — с летальным исходом. На данный момент известно о 15 зараженных медработниках, и очевидна передача вируса от человека к человеку», — пояснили в ведомстве.

В целях недопущения распространения случаев заболеваний в России, вызванных новым коронавирусом, отдыхающим в КНР соотечественникам советуют соблюдать следующие меры предосторожности:

— при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

— не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

— употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

— не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

— использовать средства защиты органов дыхания (маски);

— мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

— при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

— при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Недавно ученые смогли установить наиболее вероятный первоисточник коронавируса. Специалисты сделали генетический анализ и выяснили, что он мог произойти от летучих мышей.

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