Ученые выяснили вероятный первоисточник нового коронавируса

Ученые выяснили вероятный первоисточник нового коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ученые установили наиболее вероятный первоисточник китайского коронавируса: генетический анализ выявил, что он мог произойти от летучих мышей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Journal of Medical Virology.

Всемирная организация здравоохранения дала новому коронавирусу обозначение 2019-nCoV. В публикации отметили, что большинство пациентов контактировали с дикими животными на оптовом рынке, где продавались домашняя птица, летучие мыши и змеи. Ученые считают, что 2019-nCoV с большой вероятностью является рекомбинантным вирусом, то есть возникшим между коронавирусом летучей мыши и неустановленным животным. К человеку он попал от змей.

Коронавирус впервые появился в декабре в китайском городе Ухань — была зарегистрирована вспышка пневмонии.

Однако эксперты считают, что вероятность распространения коронавируса из Китая на территории Калининградской области крайне мала.

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