«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты в Китай на ближайшие рейсы

«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты в Китай на ближайшие рейсы
Виталий Невар / Новый Калининград
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«Аэрофлот» предложил своим пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай с датами перевозки в период с 24 января по 7 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

В заявлении компании говорится, что в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае перевозчик дает своим клиентам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям в/из КНР: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин.

Предложение распространяется в рамках код-шеринга с китайскими партнерами «Аэрофлота» China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).

В Китае быстро распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Источником вспышки считается город Ухань. По последним данным, в стране подтверждено 882 случая заражения, 26 человек умерли, 35 вылечились.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай до тех пор, пока там не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Пир этом в Ростуризме заявили, что рекомендация Роспотребнадзора не освобождает туристов от штрафов за отказ от туров в Китай. 

По мнению ученых из БФУ им. Канта, вероятность того, что коронавирус нового типа, выявленный в Китае, может распространиться на территории Калининградской области крайне мала

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