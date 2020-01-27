Правительство: контракт на благоустройство острова Канта заключен без нарушений

Конкурсное агентство Калининградской области утверждает, что контракт на благоустройство острова Канта в Калининграде заключен без нарушений законодательства. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе правительства региона

Там отметили, что один из участников торгов после их проведения подал жалобу в антимонопольную службу. Однако претензии были признаны необоснованными.

«Таким образом, подчеркивают в региональном Конкурсном агентстве, после снятия приостановления торгов, а именно, после принятия решения УФАС по Калининградской области по жалобе ООО „МБК Строй“ о признании ее необоснованной 21 января 2020 года, договор на выполнение работ заключен в сроки, установленные законодательством», — пояснили в правительстве.

Напомним, торги по выбору подрядчика были проведены в середине декабря 2019 года. Их выиграла компания из Гурьевского района «Обмен Плюс». Контракт стоимостью 116,7 млн руб был заключен 24 января 2020 года. Как указано на официальном портале госзакупок, соответствующие сведения поступили с нарушением сроков — не более 20 дней со дня подведения итогов торгов.

Правительство области рассчитывает, что благоустройство острова будет закончено до следующего фестиваля «Калининград Сити Джаз» (проходит в августе), который ранее объявил о своем переезде на остров.

В проекте благоустройства острова, который обошелся областному бюджету в 9,9 млн руб., предлагается снять асфальт, создать новые пешеходные маршруты и детские зоны и т.д.