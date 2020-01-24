Контракт стоимостью 116 млн на благоустройство острова Канта заключен с опозданием

Контракт стоимостью 116 млн на благоустройство острова Канта заключен с опозданием
Виталий Невар / Новый Калининград
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Госучреждение «Кафедральный собор» с нарушением заключил с подрядной компанией контракт на благоустройство острова Канта в Калининграде. Сведение о договоре появились на сайте госазкупок пятницу, 24 января.

Контракт стоимостью 116,7 млн руб. заключен компанией из Гурьевского района «Обмен Плюс». Указано, что это произошло в нарушение федерального законодательства, которое требует подписания договора не позднее 20 дней со дня проведения торгов. В этом случае их провели еще в середине декабря 2019 года.

Ранее в январе стало известно, что управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону приостановило подписание контракта на благоустройство острова. Причиной стала жалоба проигравшей компании из Москвы «МБК Строй». Она готова была выполнить работы за 94,4 млн руб.

Итоги торгов были подведены в минувшем декабре . Комиссия отдала предпочтение компании «Обмен Плюс». Она готова выполнить госзаказ за 116,7 млн руб.

Эта же фирма выполняла благоустройство территории, прилегающей к Тихому озеру в Светлогорске — создала так называемый парк «Муза». Контракт стоимостью 76 млн руб. должен был быть исполнен до конца ноября 2019 года, но это удалось сделать перед Новым годом.

Правительство области рассчитывает, что благоустройство острова будет закончено до следующего фестиваля «Калининград Сити Джаз» (проходит в августе), который ранее объявил о своем переезде на остров.

В проекте благоустройства острова, который обошелся областному бюджету в 9,9 млн руб., предлагается снять асфальт, создать новые пешеходные маршруты и детские зоны и т.д.

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