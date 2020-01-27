«Впервые за 38 лет»: в Зеленоградске открыли новый детсад

В Зеленоградске в понедельник, 27 января, прошли торжества по случаю открытия нового детского садика на 185 мест, передает корреспондент «Нового Калининграда». Садик работает уже несколько недель, но в понедельник его посетил губернатор Антон Алиханов.

В детском саду 9 групп, три из них — ясельные. «Впервые за 38 лет в городе построен детский сад, [там есть] и спортивный зал, и актовый зал. В общем, все хорошо, это в том числе нацелено на решение вопроса с местами в яслях и собственно здесь три группы такие возникают. Это, как мне сказали, снимает вопрос в городе с ясельными группами. Ну и всего 9 групп для детишек. В общем, полностью укомплектован детский сад», — сказал губернатор.

Он также отметил, что с учетом темпов строительства в приморском городе здесь вскоре придется решать новые проблемы с инфраструктурой. «Строительство очень активное, мы его сейчас ограничиваем и новые стройки все не выше 7 этажей в принципе все в прибрежных городах будут априори. Некоторые места у нас и так уже ограничены, отрегулированы, как например в Светлогорске, а сейчас мы принимаем новые правила землепользования и застройки и немножко снизим давление на инфраструктуру в приморских городах. Но, тем не менее, уже достаточно сильно город расстроен был и здесь конечно требовался новый детский сад. Ну мы сейчас обсуждаем и дальнейшее развитие социальной инфраструктуры и возможное строительство и школьных учреждений, начальных классов школ, это нужно и в Светлогорске, и здесь. Поэтому надеюсь, что показывая хорошие результаты по нацпроектам мы сможем претендовать и дополнительное финансирование, которое позволит нам ускоренными темпами решать эти вопросы», — сказал Алиханов.