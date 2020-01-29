В Советске хотят установить памятник к 75 годовщине ВОВ. Горожане недовольны

В Советске появится новый памятник к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает общественная организация «Вместе за Советск» в группе «ВКонтакте».

Мемориал планируется установить на «Аллее Героев» (ул. Баумана). Он будет изготовлен полностью за деньги организации. Многих горожан не устроил внешний вид памятника и место его размещения, в частности, неудовлетворительное состояние «Аллеи Героев» — как сообщают очевидцы, там «просевшее покрытие, облезлые фонари, грязные и разбитые урны».

Ситуацию «Новому Калининграду» прокомментировал член совета общественной организации Игорь Юдин. Он сообщил, что изначально планировалось установить памятник на набережной. Однако в администрации предложили другое место, на которое, как оказалось, претендовал еще и городской театр.

«Предложили установить в мемориальном комплексе рядом с администрацией. Там стоит танк, вечный огонь. На одной линии, ближе к театру. Но тут нас вызвали на общественный совет, и оказалось, что на это место претендует еще городской театр. Он хочет расширить свою территорию, сделать культурную зону, поставить сцену», — рассказал Юдин.

В итоге в качестве места размещения мемориала была выбрана «Аллея Героев». Памятник разместят в конце аллеи.

«Общественники Советска предложили поставить памятник в другом месте. Мы были не против, потому что мы просто хотим поставить памятник в честь тех, кто воевал. И без разницы, где ставить, только, естественно, не на задворках. Нам предложили „Аллею Героев“. Она начинается монументом, там стоит камень, на котором написано, в честь какой даты заложена эта аллея. Она начинается с одной стороны, а в конце аллея не заканчивается. Предложили в конце аллеи установить этот памятник», — объяснил член совета.

Что касается инфраструктуры, то Юдин заявил, что «Вместе за Советск» берет на себя изготовление и установку памятника, а облагораживать территорию будет город. Как минимум, такие договоренности действовали с предыдущим местом, где хотели разместить мемориал. Точной информации по этому поводу нет, но «они все равно, может быть, не в этом году, а может, в этом, хотят заняться благоустройством этой аллеи». Планируется поменять светильники, скамейки и урны.

«В дальнейшем — это сто процентов. И постамент, мы не просто так его зальем, он будет облагорожен плиткой. Естественно, памятник будет закончен. И город взял на себя обязательства, что они будут в дальнейшем обслуживать этот памятник и заниматься благоустройством вокруг него», — заверил корреспондента «Нового Калининграда» Юдин.

Он пообещал, что вокруг памятника установят скамейки, чтобы конец аллеи соответствовал ее началу.

«Как начинается аллея, там стоит камень и сбоку две скамеечки. Все это красиво смотрится. То же самое, скорее всего, сделаем и там. Она [аллея — прим. „Нового Калининграда“] закончится так же, как она начинается, по бокам также будут стоять скамеечки», — уточнил Игорь Юдин.

Он также прокомментировал будущий внешний вид звезды. Представитель организации объяснил, что опубликованный в социальных сетях эскиз — только фотография, которая будет взята за основу. Над окончательным чертежом в настоящий момент работает их художник.

«Мы сразу, как только выставили фотографию, делали сноску, что этот эскиз является основой. Звезда останется; надписи будут совершенно другие — это раз, памятник будет немного изменен в размерах — это два и у него не будет вечного огня — это три. Что там будет, я пока не могу вам сказать, но огня не будет».

Окончательный эскиз организацию обязали предоставить до середины февраля. Но выкладывать в соцсети его не собираются, чтобы не портить сюрприз.

Напомним, что недавно стало известно о намерениях активистов общественной организации «Вместе за Советск» установить ограждение на новой набережной, благоустроенной в 2019 году.



