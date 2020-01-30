Власти изучают школы региона, чтобы обеспечить бесплатное питание младшеклассникам

Власти изучают школы региона, чтобы обеспечить бесплатное питание младшеклассникам
Виталий Невар / Новый Калининград
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Бесплатное горячее питание ученикам младших классов в школах Калининграда начнут предоставлять с 1 сентября. Об этом сообщила на заседании комиссии горсовета по соцполитике в четверг глава комитета по образованию Татьяна Петухова, передает корреспондент «Нового Калининграда».

По ее словам, сейчас региональные власти «запустили углубленный мониторинг» школ на предмет наличия соответствующей инфраструктуры, то есть готовности пищеблоков и обеденных залов. Кроме того, отметила Татьяна Петухова, придется определиться с вопросом, что именно подразумевается под «горячим питанием»: полный обед с первым вторым и третьим или нет. По поводу того, сколько потребуется выделить денег из бюджета, тоже пока ясности нет. Сейчас обед для школьников в возрасте до 11 лет стоит чуть больше 63 рублей, старше — чуть больше 68 рублей.

Ранее в областном правительстве сообщали, что на горячее питание всех младшеклассников нужно будет выделять из бюджета 350 млн рублей в год.     

15 января, в рамках послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о решении обеспечить всех школьников, обучающихся в первых-четвертых классах, бесплатным горячим питанием. «Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», — заявил Путин.




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