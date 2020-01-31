СМИ: масштабы распространения коронавируса превысили масштабы атипичной пневмонии

Новый коронавирус 2019-nCoV по масштабам распространения обогнал вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.
Как пишет ТАСС со ссылкой на информационный портал «Ванъи», число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло в стране 9390, тогда как 17 лет назад тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), который в СМИ стали называть атипичной пневмонией, был, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выявлен у 8437 пациентов. По последней информации, от пневмонии, вызванной 2019-nCoV, умерли 213 человек, то есть уровень смертности не превышает 2,3%, тогда как в 2002-2003 гг. от ТОРС умерли 813 человек, что составляло примерно 9,6% от общего числа заболевших.
В четверг ВОЗ признала вспышку пневмонии в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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