Алиханов: объявлены повторные торги по строительству школы на ул. Артиллерийской

Алиханов: объявлены повторные торги по строительству школы на ул. Артиллерийской
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Антон Алиханов сообщил, что объявлены повторные торги по выбору подрядчика на строительство школы на ул. Артиллерийской. Об этом губернатор написал в своем Instagram.

«Объявлены повторные торги. До конца месяца определят нового подрядчика», — написал Алиханов.

В конце ноября стало известно, что горвласти в одностороннем порядке расторгают с подрядчиком контракт на строительство школы на ул. Артиллерийской. 19 декабря, исполнение договора официально было остановлено. Власти заявили о планах провести новый конкурс.

ООО «Артель» с конца 2018 года также занималось строительством онкологического центра в Родниках. На объекте тоже прослеживалось отставание, поэтому областное правительство решило расторгнуть контракт. 

Бывший подрядчик строительства онкоцентра и школы на ул. Артиллерийской в Калининграде компания «Артель» включён в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

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