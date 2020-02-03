Из Калининграда в Светлогорск пустили новую «Ласточку»

Из Калининграда в Светлогорск пустили новую «Ласточку»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

В понедельник, 3 февраля, по маршруту Светлогорск — Калининград пустили новый электропоезд ЭС2Г «Ласточка», который прибыл в регион с завода-изготовителя в конце января. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе КЖД.

С понедельника дня электропоезд назначен в постоянную эксплуатацию на приморских направлениях в дополнение к уже курсирующим четырем «Ласточкам». Ожидается, что до конца месяца в парке «Ласточек» в Калининграде появится ещё один состав.

В прошлом году количество пассажиров пригородных поездов увеличилось почти на четверть. Наибольшей популярностью пользуются именно приморские направления, на которых курсируют «Ласточки», отмечают в пресс-службе. За полтора года работы в регионе «Ласточки» перевезли более 4,5 млн пассажиров.

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