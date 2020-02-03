Россия приостанавливает чартерные рейсы из КНР с 14 февраля

Россия приостанавливает чартерные рейсы из КНР с 14 февраля
Виталий Невар / Новый Калининград
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Россия планирует прекратить чартерные рейсы из Китая в Россию с 14 февраля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 февраля», — процитировали слова Голиковой в издании

Отмечается, что по этой причине граждане России, которые еще находятся в Китае, должны «принять ответственное решение по возвращению в РФ».

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о возможной депортации иностранцев, у которых врачи обнаружили коронавирус.

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