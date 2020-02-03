Иностранцев с коронавирусом планируют депортировать из России

Иностранцев с коронавирусом планируют депортировать из России
Виталий Невар / Новый Калининград
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Иностранцев могут депортировать из России в случае диагностирования у них коронавируса — это предусматривает национальный план по борьбе с инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с членами правительства, пишет «Коммерсант».

Премьер-министр также отметил, что китайский коронавирус внесен в список опасных болезней.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин»,— сказал он.

Также правительству было предложено перенести Российский инвестиционный форум в Сочи с 12-14 февраля на другие даты. Премьер-министр также заявил, что Китаю отправят гуманитарную помощь.

Напомним, в по данным 3 февраля, коронавирусом в Китае заразились 17 тыс. 238 человек, при этом человек 361 умер. Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса приостанавливает движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.

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