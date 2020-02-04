«Весной начну первые публикации»: губернатор заявил, что пишет вторую диссертацию

Антон Алиханов заканчивает работу над новой кандидатской диссертацией. Об этом губернатор рассказал журналистам во вторник, 4 февраля.



«На самом деле, пишу новую работу по контрольно-надзорной деятельности и думаю, что весной начну первые публикации, в том числе в авторских изданиях. Тем более у нас в регионе есть хороший опыт и можно сказать, что часть апробаций мы уже даже провели — создали министерство и продолжаем реформы дальше», — пояснил Алиханов.



Глава региона отметил, что на докторскую степень «пока не замахивается», потому что это «очень тяжелый будет труд», но материала ему хватит «штуки на три, наверное».

Как ранее писал «Новый Калининград», эксперты сообщества «Диссернет» нашли большой объем некорректных заимствований в диссертационной работе губернатора Антона Алиханова на соискание степени кандидата экономических наук. Под некорректными заимствованиями эксперты подразумевают дословное цитирование источников при отсутствии кавычек, ссылок или совместных работ с цитируемыми авторами.



Комментируя претензии сетевого сообщества к своей работе, Антон Алиханов заявил, что будет все «внимательно изучать». Губернатор поставил под сомнение некоторые обвинения в некорректных заимствованиях.