Алиханов о подрядчике онкоцентра: «К сожалению, у них не получилось»

По мнению губернатора Антона Алиханова, региональные власти сделали все, чтобы компания «Артель» не испытывала проблем строительством онкоцентра. Об этом чиновник заявил журналистам во вторник, 4 февраля, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Что касается онкоцентра, на мой взгляд, достаточно долго мы сопротивлялись заключению этого контракта с компанией „Артель“, достаточно долго пытались раскочегарить их работы на объекте. Нам это удалось, но к сожалению этого импульса им хватило не надолго и они уже в середине осени начали опять затухать. Мы, на мой взгляд, предпринимали все, что нужно, для того, чтобы они не испытывали никаких сложностей со стройкой, но к сожалению, у них не получилось», — сказал Алиханов.

Он также отметил, что средств на счете онкоцентра достаточно. «Тем не менее, я хочу сказать, что у нас больше 650 млн рублей на счету, из них более 80 млн в качестве штрафов уже забрано с этого обеспечения в доход учреждения, остаток средств полностью покрывает оплаченный аванс и еще сверху остается 20 с лишним миллионов. То есть, на самом деле учреждение деньгами с точки зрения обеспечения контракта обеспечено сверх даже, чем это...», — сказал губернатор журналистам.

Напомним, контракт стоимостью 4,2 млрд руб. с компанией «Артель» из Реутова был заключен в октябре 2018 года, после нескольких провальных торгов. Компания регулярно получала претензии , несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.

Как ранее стало известно, срыв строительства онкоцентра в Калининградской области причинил ущерб региону в размере 311,5 млн руб. Контракт на возведение объект расторгнут с московской фирмой «Артель». В Арбитражный суд Калининградской области от субподрядчиков поступило 17 исков на общую сумму 65 млн руб.