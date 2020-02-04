Жильцы «дома на таможне» в Советске начали получать новые квартиры

В Советске жильцы аварийного дома, расположенного рядом с погранпереходом, начали получать новые квартиры. Об этом «Новому Калининграду» рассказала местная жительница Анна Ловкевич.



По словам советчанки, в новое жилье уже переехали собственники квартир в одной половине здания — доме по адресу ул. Базарная, 1. Аварийщикам давали квартиры в домах ну ул. Горького, ул. Лямина и ул. Каштановой. По этим же адресам новые квартиры должны получить и жильцы дома по ул. Базарная, 3. Полностью здание рассчитывают расселить в срок до конца апреля 2020 года.

Как ранее писал «Новый Калининград», в Советске на ул. Базарной, 1-3, стоит уникальное здание — «дом на таможне», как прозвали его горожане, — которое с трех сторон окружено территорией пограничного пункта пропуска. Здание давно признано аварийным, однако расселять жильцов власти не спешили в течение многих лет.

Минувшим летом губернатор Антон Алиханов пообещал выделить деньги на расселение этого дома. Тогда же стало известно, что опустевшее аварийное здание хотят снести, а участок земли передать в пользование Росграницы.