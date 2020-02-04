Жильцы «дома на таможне» в Советске начали получать новые квартиры

Жильцы «дома на таможне» в Советске начали получать новые квартиры
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Аварийное жилье

В Советске жильцы аварийного дома, расположенного рядом с погранпереходом, начали получать новые квартиры. Об этом «Новому Калининграду» рассказала местная жительница Анна Ловкевич.

По словам советчанки, в новое жилье уже переехали собственники квартир в одной половине здания — доме по адресу ул. Базарная, 1. Аварийщикам давали квартиры в домах ну ул. Горького, ул. Лямина и ул. Каштановой. По этим же адресам новые квартиры должны получить и жильцы дома по ул. Базарная, 3. Полностью здание рассчитывают расселить в срок до конца апреля 2020 года. 

Как ранее писал «Новый Калининград», в Советске на ул. Базарной, 1-3, стоит уникальное здание — «дом на таможне», как прозвали его горожане, — которое с трех сторон окружено территорией пограничного пункта пропуска. Здание давно признано аварийным, однако расселять жильцов власти не спешили в течение многих лет.

Минувшим летом губернатор Антон Алиханов пообещал выделить деньги на расселение этого дома. Тогда же стало известно, что опустевшее аварийное здание хотят снести, а участок земли передать в пользование Росграницы.

В ноябре стало известно, что на расселение одной части аварийного дома из резервного фонда Калининградской области намерены выделить 33,7 млн рублей. Однако, как выяснилось, на расселение обеих частей аварийного здания потребуется порядка 54 млн рублей.
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