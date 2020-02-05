Названы самые продаваемые книги 2019 года (список)

Оператор фискальных данных «Такском» проанализировал, какие книги чаще всего покупали в России в 2019 году. Выяснилось, что россияне предпочитают литературу по психологии и саморазвитию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным исследования, общие продажи книг выросли на 1,8%. Особенно пользуются спросом издания в мягком переплете. Всего компания проанализировала более 17 млрд обезличенных кассовых чеков.

Рейтинг самых продаваемых книг в стране в 2019 году выглядит так:

Марк Мэнсон — «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо»; Джен Синсеро — «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»; Джо Диспенза — «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели»; Джоан Роулинг — «Гарри Поттер»; Виктор Пелевин — «Искусство легких касаний»; Джордж Оруэлл — «1984»; Михаил Лабковский — «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым».

«Анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО „Такском“, при этом ООО „Такском“ не несёт ответственности за несоответствие настоящего анализа рынка информационным выборкам, составленным на основании иного массива данных», — отметили в пресс-службе компании.