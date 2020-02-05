В новом парке «Муза» в Светлогорске на тротуар съехал склон (фото) (дополнено)

В новом парке «Муза» в Светлогорске на тротуар съехал склон (фото) (дополнено)
Фото / Владимир Рождествин
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В Светлогорске на набережной у Тихого озера, где недавно благоустроили так называемый парк «Муза», частично размыло склон. Об этом в среду, 5 февраля, «Новому Калининграду» сообщил местный житель Владимир Рождествин.

Судя по предоставленным им фотографиям, грунт съехал на тротуар. Автор снимков связал это с отсутствием ливневой канализации. Он также отметил, что на месте уже работает подрядная организация.

Мужчина обратил внимание и на другие недостатки, в том числе протекающую крышу новой беседки и подтопленную пешеходную дорожку.

Парк «Муза» открыли в конце декабря 2019 года, хотя это должно было произойти до 20 ноября. Проект является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благоустройство обошлось в 96,4 млн рублей.

Работы выполняла компания из Гурьевского района «Обмен Плюс». В январе с ней был заключен контракт стоимостью 116,7 руб. За эти деньги компания должна заняться благоустройством острова Канта в Калининграде.

Дополнено: как уточнили в администрации Светлогорска, проблема на склоне возникла из-за обильных осадков. При этом там уточнили, что недалеко у детской площадки есть специальная сетка, но на «этом участке подрядчику уже дано задание все поправить». Склон обещают засеять травой, это предусмотрено проектом, однако такие работы можно выполнять только весной.
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