В новом парке «Муза» в Светлогорске на тротуар съехал склон (фото) (дополнено)

В Светлогорске на набережной у Тихого озера, где недавно благоустроили так называемый парк «Муза», частично размыло склон. Об этом в среду, 5 февраля, «Новому Калининграду» сообщил местный житель Владимир Рождествин.
Судя по предоставленным им фотографиям, грунт съехал на тротуар. Автор снимков связал это с отсутствием ливневой канализации. Он также отметил, что на месте уже работает подрядная организация.
Мужчина обратил внимание и на другие недостатки, в том числе протекающую крышу новой беседки и подтопленную пешеходную дорожку.
Работы выполняла компания из Гурьевского района «Обмен Плюс». В январе с ней был заключен контракт стоимостью 116,7 руб. За эти деньги компания должна заняться благоустройством острова Канта в Калининграде.
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