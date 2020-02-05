Путин предложил отбирать лицензии у аптек, повысивших цены на маски

Путин предложил отбирать лицензии у аптек, повысивших цены на маски
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, на фоне эпидемии коронавируса повысивших цены на медицинские маски и противовирусные препараты.

«Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться», — сказал Путин на встрече с членами правительства в среду, передаёт «Интерфакс».

«Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз», — отметил президент.

Как сообщает издание, о проблеме повышения цен в некоторых аптечных сетях сообщила Путину глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас регистрируется рост цен на маски и лекарственные препараты в аптечных сетях, кое-где — в 100 раз.

Напомним, по данным на утро 5 февраля, коронавирусом в Китае заразились 24,3 тыс. человек, при этом человек 490 человек умерло. Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса приостановила движение всех пассажирских поездов на китайском направлении.

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