Во Франции число заразившихся коронавирусом достигло 11 человек

Пять новых случаев заражения новым коронавирусом подтверждены на территории Франции. Об этом сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на министра социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен.



Все пятеро — граждане Великобритании, находящиеся на территории Франции. Все они или недавно побывали в Сингапуре, или контактировали с теми, кто оттуда вернулся. Таким образом,число пораженных коронавирусом в стране достигло 11 человек. По данным министра, все больные находятся в удовлетворительном состоянии.

Китайские власти зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии, в конце декабря 2019 года. В настоящее время, помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 34,5 тыс., более 700 человек умерли, выздоровели свыше 2 тыс. человек.