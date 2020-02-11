На острове Канта хотят разместить светящуюся голову философа на дереве (фото)

В рамках второго этапа благоустройства острова Канта в Калининграде планируется установить световую инсталляцию объёмной головы Иммануила Канта в кроне дерева у центральной аллеи. Об этом во вторник, 11 февраля, рассказал советник губернатора Вячеслав Генне.



«Это вот так светится в 3D, и вы с моста будете видеть силуэт объемный большой головы Иммануила Канта. Это не шутка», — подчеркнул он.

Также запланирован монтаж нового паркового освещения и декоративной подсветки, добавил архитектор.

«В декоративной подсветке вишенкой на тортике будет сам собор. Это заливка крыши, карнизов, стен, контрфорсов, основных групп, мэппинг будет на фасаде для разных мероприятий, как на Большом театре в Москве. Шоу такое. Будут подсвечены самые ярко-выраженные ландшафтные группы и композиции. Отдельный проект связан с подсветкой подмостового пространства», — добавил Генне.

Торги по выбору подрядчика для второго этапа благоустройства острова Канта были проведены в середине декабря 2019 года. Их выиграла компания из Гурьевского района «Обмен Плюс». Контракт стоимостью 116,7 млн руб был заключен 24 января 2020 года.

Правительство области рассчитывает, что благоустройство острова будет закончено до следующего фестиваля «Калининград Сити Джаз» (проходит в августе), который ранее объявил о своем переезде на остров.

В проекте благоустройства острова, который обошелся областному бюджету в 9,9 млн руб., предлагается снять асфальт, создать новые пешеходные маршруты и детские зоны и т.д.