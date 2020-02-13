Хлопушин: задержан руководитель компании, строившей онкоцентр

Руководитель ООО «СМУ Артель» Олег Бондаренко задержан в связи с расследованием уголовного дела о хищении средств при строительстве онкоцентра в Калининградской области. Об этом в четверг во время пресс-конференции сообщил главный прокурор области Сергей Хлопушин.



«По материалам проверки возбуждено уголовное дело в связи с хищением. Задержан руководитель организации, через которую совершалось хищение денежных средств. Постараемся принять меры по возвращению похищенных денег в бюджет», — заявил Хлопушин. Об избранной в отношении Бондаренко меры пресечения прокурор не осведомлен.

Прокурор добавил, что всего в правоохранительные органы «отправили три материала проверки», но пока возбудили уголовное дело только по проверке «СМУ Артель». Он также отметил, что среди статей, по которым возбуждены дела, есть «мошенничество» и дополнительная статья «создание юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность». Сумму хищений Хлопушин озвучивать отказался, ссылаясь на тайну следствия, и отметил, что она может увеличиться.

Как ранее писал «Новый Калининград», полиция возбудила уголовное дело по итогам прокурорской проверки против руководства ООО «СМУ Артель», их обвиняют в хищениях бюджетных средств при строительстве онкоцентра.

Предметом ее проверки было исполнение требований законодательства при использовании федеральной субсидии по госпрограмме в ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области», региональном управлении и областном минздраве.

Отметим, что формально генподрядчик онкоцентра «Артель» и «СМУ Артель» не связаны между собой, но областные власти утверждают, что «СМУ Артель» была структурой «Артели» для взаимодействия с местными подрядчиками. Ранее губернатор Антон Алиханов анонсировал, что фигурантами уголовных дел вскоре станет руководство обеих компаний.



После нескольких провальных торгов в октябре 2018 года контракт на строительство в области онкоцентра стоимостью 4,2 млрд руб. был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.