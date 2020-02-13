Под Калининградом из автобуса высадили двоих детей, ехавших без сопровождения

Калининградка утверждает, что кондуктор высадила двух ее детей школьного возраста из автобуса из-за того, что те ехали без сопровождения взрослых. Семья написала обращение в прокуратуру.

Как рассказала «Новому Калининграду» жительница регионального центра Екатерина Ефимская (фамилия изменена по просьбе героини), инцидент произошел рано утром в четверг, 13 февраля.

12-летний сын и 7-летняя дочь Екатерины часто гостят у ее родителей, которые живут в поселке Волочаевское Светловского округа.

«Бывает, что дети остаются ночевать у родителей. Чтобы утром они успели в школу, их очень рано дедушка сажает на автобус до Калининграда, где обычно я их встречаю. Дети даже еще могут домой зайти перед занятиями, — рассказывает Екатерина. — У меня старший сын очень ответственный мальчик и уже не раз так ездил. Его многие кондукторы уже знают».

По словам калининградки, сегодня утром ее отец как обычно подвез детей к остановке «Волочаевское» и в 6:45 посадил на автобус, следующий по маршруту № 105. Однако, когда старший сын попросил кондуктора продать ему два билета до Калининграда, та начала задавать ему вопросы.

«Кондуктор его спросила, на каком основании он сел с маленьким ребенком в автобус. Сын ей ответил, чтобы она не переживала, что их в автобус посадил дедушка, что он держит мобильную связь с взрослыми родственниками, что мама их встретит. Но она ему говорит: „Я не буду такую ответственность на себя брать. Или звони маме, или выходи“. Когда сын ответил, что у него кончились деньги на телефоне и он не может сам сейчас позвонить, то им пришлось выйти».

В 6:48 дети высадились на следующей остановке — у школы № 2, расположенной на окраине поселка. Постояв там несколько минут, школьники сели на подошедший автобус № 107.

«В этом автобусе, того же самого перевозчика, детям вопросов никто не задавал и билеты кондуктор продала без проблем. Им даже место уступил какой-то мужчина. Они благополучно доехали до остановки у ТЦ „Маяк“ в Калининграде, где всегда и выходят — мы живем на соседней улице», — говорит калининградка.

Сын рассказал Екатерине, что с ним и сестрой произошло и почему они приехали с некоторым опозданием. Женщина тут же позвонила отцу, который в свою очередь отправился в приемную офиса компании-перевозчика «Регио-Экспресс» в Светлом. Там мужчине заявили, что кондуктор никого не высаживала и дети сами выскочили на остановке после предложения позвонить маме.

«Они стали говорить, что мой сын психанул в силу подросткового возраста. И что у них участились случаи, когда девочки не доезжают до нужной остановки, а уходят гулять... Но во-первых, это точно не про моего сына. Во-вторых, я думаю, что кондуктор не должен так себя вести, в любом случае. Это же подвергает детей еще большей опасности. Если у нее дети вызвали какое-то подозрение — например, что они сбежали из дома — то тем более нельзя их высаживать. Они же не вернуться после этого домой. Кондуктор должна была в таком случае позвонить в соответствующие инстанции, взять номер мамы у ребенка и самой попробовать позвонить».

Калининградка утверждает, что в «Регио-Экспресс» перед ее отцом не извинились и не пообещали разобраться в ситуации. В итоге семья написала обращение в прокуратуру Светлого — семья хочет, чтобы компания-перевозчик пересмотрела принципы работы с несовершеннолетними пассажирами, чтобы другие дети не попали в подобную ситуацию.

Инженер по эксплуатации «Регио-Экспресс» Владимир Гавриленко сообщил «Новому Калининграду», что слышал о визите недовольного клиента, но письменной жалобы, из которой стало бы ясна конкретная суть его претензий, к нему не поступало. Он заверил, что в любом случае будет проведена служебная проверка и как только у кондуктора закончится рабочий день, то с нее возьмут объяснения.

«Мы ему сказали, чтобы он подробно описал, как все было и отправил обращение на наш сайт, а мы ему пришлем ответ. Мы не можем комментировать, пока не знаем всех обстоятельств произошедшего. Но работу ведем и уже даже предварительно созвонились с кондуктором», — рассказал Гавриленко.

Напомним, что в России планируется распространить на все регионы действующий пока только в 12 областях запрет на высадку детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда. Пока такой запрет введен в Петербурге, Новосибирске, Самарской, Калужской, Нижегородской, Саратовской, Волгоградской и Тюменской областях, Чеченской республике, Чукотском автономном округе, Забайкальском крае, а также республике Тыва.

В марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму.