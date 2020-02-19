Число жертв китайского коронавируса превысило 2 тысяч человек

Более 2 тыс. человек умерли из-за нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Комитет здравоохранения КНР

Как уточняет информагентство, по всему миру заразились свыше 75 тыс. человек. В Китае заразились 74 тыс., из них 2004 человека скончались, 14 тыс. излечились и выписаны из больниц.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая с 20 февраля въезжать в страну. Данные меры принимаются с целью предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.