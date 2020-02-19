Роспотребнадзор: под меднаблюдением находятся 14 калининградцев, вернувшихся из КНР

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Роспотребнадзор: под меднаблюдением находятся 14 калининградцев, вернувшихся из КНР

В настоящее время в Калининградской области под медицинским наблюдением находятся 14 жителей региона, которые недавно вернулись из Китая. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«На текущий момент на медицинском наблюдении находятся 14 человек, 22 человека уже сняты с медицинского наблюдения по истечению 14 дневного срока со дня прибытия из КНР и с учетом отрицательных результатов обследования на коронавирусную инфекцию.

Также в ведомстве подтвердили информацию о том, что в инфекционную больницу была госпитализиована жительница Калининграда, которая приехала из Китая, где находилась «по роду своей деятельности». По данным ведомства, во время «первичного активного патронажа» у нее выявлено «возможное развитие респираторной инфекции».

В начале февраля сообщалось, что девять жителей Калининградской области, вернувшихся из Китая, помещены под карантин.

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