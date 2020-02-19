В инфекционную больницу госпитализировали калининградку, вернувшуюся из Китая

В инфекционную больницу госпитализировали калининградку, вернувшуюся из Китая
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградскую областную инфекционную больницу на ул. Фрунзе госпитализировали 35-летнюю местную жительницу, несколько дней назад вернувшуюся из Китая. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Пациентка вызвала врача — она жаловалась на легкое недомогание, насморк. Повышенной температуры тела у нее нет. Пока все признаки ОРВИ. Взяты материалы для лабораторных исследований на наличие у пациентки коронавируса», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время калининградка находится на стационарном лечении в отдельном боксе инфекционной больницы. По правилам под карантином ей придется провести не менее14 дней. Результаты анализов на коронавирус еще не получены — пробы отправлены на исследование в лабораторию в другой регион. 

Как сообщалось ранее, более 2 тыс. человек умерли из-за нового типа коронавируса COVID-19.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая с 20 февраля въезжать в страну. Данные меры принимаются с целью предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

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