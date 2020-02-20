Новый аукцион по строительству школы на Артиллерийской обещают «в ближайшие дни»

Власти Калининграда обещают, что очередной конкурс по выбору подрядчика для школы на ул. Артиллерийской будет объявлен «в ближайшие дни». Об этом в четверг сообщается на странице горадминистрации в Facebook со ссылкой на председателя комитета территориального развития и строительства Антона Коновалова.

«Документы, предоставленные на торги единственным их участником, частично не соответствовали требованиям законодательства, — приводятся слова чиновника. — Буквально в ближайшие дни будет объявлен повторный аукцион».

Как уточнил корреспонденту «Нового Калининграда» глава областного конкурсного агентства Леван Дараселия, обращения из мэрии о проведении новых торгов пока не поступало.

Школу на ул. Артиллерийской с начала 2019 года возводила московская компания «Артель». С ней был заключен контракт стоимостью 827,3 млн руб. По данным госзакупок, к ноябрю прошлого года компания успела выполнить работы на 68,9 млн руб. Из-за серьезного отставания горадминистрация отказалась сотрудничать с «Артелью» — договор был расторгнут. Пока власти рассчитывают ввести школу в эксплуатацию до конца 2020 года.

Аукцион по выбору нового подрядчика был провален.