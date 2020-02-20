Власти Калининграда не нашли нового подрядчика для школы на Артиллерийской

Администрации Калининграда не удалось в ходе нового конкурса найти компанию, которая продолжила бы строительство школы на ул. Артиллерийской. Об этом свидетельствует соответствующий протокол, опубликованный 19 февраля на сайте госзакупок.

Согласно документу, заявку для участия в торгах подала лишь одна организация — ООО «Строительная компания „Запад-Строй“». Конкурсная комиссия сочла, что заявка не соответствует требованиям, так как фирма не предоставила все необходимые документы.

Напомним, эта же компания в 2019 году не без трудностей занималась реконструкцией центральной части Зеленоградска.

Что касается школы на ул. Артиллерийской с начала 2019 года объект возводила московская компания «Артель». С ней был заключен контракт стоимостью 827,3 млн руб. По данным госзакупок, к ноябрю прошлого года компания успела выполнить работ на 68,9 млн руб. Из-за серьезного отставания горадминистрация отказалась сотрудничать с «Артелью» — договор был расторгнут. Пока власти рассчитывают ввести школу в эксплуатацию до конца 2020 года.

«Артель» с конца 2018 года также занималась строительством онкологического центра в Родниках. На объекте также прослеживалось отставание, поэтому областное правительство решило расторгнуть контракт.