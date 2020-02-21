Калининградстат показал, сколько распадается оформленных в «красивые» даты браков

Калининградстат показал, сколько распадается оформленных в «красивые» даты браков
Кирилл Клейков / Новый Калининград
Все новости по теме: Семья

Калининградское подразделение Росстата опубликовало данные ЗАГСа о доле распавшихся браков, заключенных в «красивые» даты с начала тысячелетия до 2012 года в Калининградской области.

Из них следует, что в начале 2000-х «красивые» даты были не очень популярны. Так 1 января 2001 года (01.01.01) в области зарегистрировала свой брак всего одна пара и он уже распался. 2 февраля 2002 года было заключено 26 браков и из них распались 11, а 3 марта 2003 года — 2 брака и из них расторгнут 1.

Максимальное число браков в анализируемом периоде пришлось на «07.07.07» и «08.08.08», когда зарегистрировались 205 и 279 пар. Из них распались 37 и 29% соответственно. В среднем сохранились 69% браков, заключенных в «красивые» даты с 2002 по 2012 годы.

Ранее городские власти сообщали об ажиотажном спросе пар на регистрацию брака 20 и 22 февраля.

Ранее в Грибоедовском загсе в Москве решили регистрировать браки ночью. В ночь на воскресенье, 2 февраля, в загсе расписались восемь пар молодоженов.

«Золотая» дата Заключено браков Из них расторгнуто (на 01.02.2020) Доля расторжения заключенных браков  в «золотую» дату(%)
01.01.01 1 1 100
02.02.02 26 11 42,31
03.03.03 3 1 33,33
04.04.04 0 (выходной) 0 0
05.05.05 0 (нерегистрационный день) 0 0
06.06.06 0 (нерегистрационный день) 0 0
07.07.07 205 75 36,59
08.08.08 279 80 28,67
09.09.09 72 19 26,39
10.10.10 47 13 27,66
11.11.11 200 46 23
12.12.12 143 37 25,87

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