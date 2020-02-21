Калининградстат показал, сколько распадается оформленных в «красивые» даты браков

Калининградское подразделение Росстата опубликовало данные ЗАГСа о доле распавшихся браков, заключенных в «красивые» даты с начала тысячелетия до 2012 года в Калининградской области.



Из них следует, что в начале 2000-х «красивые» даты были не очень популярны. Так 1 января 2001 года (01.01.01) в области зарегистрировала свой брак всего одна пара и он уже распался. 2 февраля 2002 года было заключено 26 браков и из них распались 11, а 3 марта 2003 года — 2 брака и из них расторгнут 1.

Максимальное число браков в анализируемом периоде пришлось на «07.07.07» и «08.08.08», когда зарегистрировались 205 и 279 пар. Из них распались 37 и 29% соответственно. В среднем сохранились 69% браков, заключенных в «красивые» даты с 2002 по 2012 годы.

Ранее городские власти сообщали об ажиотажном спросе пар на регистрацию брака 20 и 22 февраля.

«Золотая» дата Заключено браков Из них расторгнуто (на 01.02.2020) Доля расторжения заключенных браков в «золотую» дату(%) 01.01.01 1 1 100 02.02.02 26 11 42,31 03.03.03 3 1 33,33 04.04.04 0 (выходной) 0 0 05.05.05 0 (нерегистрационный день) 0 0 06.06.06 0 (нерегистрационный день) 0 0 07.07.07 205 75 36,59 08.08.08 279 80 28,67 09.09.09 72 19 26,39 10.10.10 47 13 27,66 11.11.11 200 46 23 12.12.12 143 37 25,87