Калининградстат показал, сколько распадается оформленных в «красивые» даты браков

Калининградское подразделение Росстата опубликовало данные ЗАГСа о доле распавшихся браков, заключенных в «красивые» даты с начала тысячелетия до 2012 года в Калининградской области.
Из них следует, что в начале 2000-х «красивые» даты были не очень популярны. Так 1 января 2001 года (01.01.01) в области зарегистрировала свой брак всего одна пара и он уже распался. 2 февраля 2002 года было заключено 26 браков и из них распались 11, а 3 марта 2003 года — 2 брака и из них расторгнут 1.
Максимальное число браков в анализируемом периоде пришлось на «07.07.07» и «08.08.08», когда зарегистрировались 205 и 279 пар. Из них распались 37 и 29% соответственно. В среднем сохранились 69% браков, заключенных в «красивые» даты с 2002 по 2012 годы.
Ранее городские власти сообщали об ажиотажном спросе пар на регистрацию брака 20 и 22 февраля.Ранее в Грибоедовском загсе в Москве решили регистрировать браки ночью. В ночь на воскресенье, 2 февраля, в загсе расписались восемь пар молодоженов.
|«Золотая» дата
|Заключено браков
|Из них расторгнуто (на 01.02.2020)
|Доля расторжения заключенных браков в «золотую» дату(%)
|01.01.01
|1
|1
|100
|02.02.02
|26
|11
|42,31
|03.03.03
|3
|1
|33,33
|04.04.04
|0 (выходной)
|0
|0
|05.05.05
|0 (нерегистрационный день)
|0
|0
|06.06.06
|0 (нерегистрационный день)
|0
|0
|07.07.07
|205
|75
|36,59
|08.08.08
|279
|80
|28,67
|09.09.09
|72
|19
|26,39
|10.10.10
|47
|13
|27,66
|11.11.11
|200
|46
|23
|12.12.12
|143
|37
|25,87
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