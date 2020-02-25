РПЦ сообщила об установке видеокамер в церквях

В РПЦ рассказали, что в православных храмах по всей стране начали устанавливать камеры. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).



Священнослужитель отметила, что устройства видеофиксации собираются размещать с учетом «внутренних установлений» РПЦ. В алтарях и местах проведения исповеди, например, их быть не должно.

«Что касается остального храмового пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения в том числе хищений как церковного имущества, так и личных вещей прихожан», — отметила она.

Заменить видеонаблюдение периодическими обходами планируют в братских и сестринских корпусах монастырей, а также в других помещениях, доступ в которые ограничен правилами церкви. Камеры же ставить будут только в объектах вместимостью от 500 человек.

Комиссия, главой которой будет назначен правящий архиерей или уполномоченное им лицо, сможет принять решение, что камеры не нужны, если в храме не проводятся регулярные еженедельные богослужения, другие религиозные обряды и туда не заходят паломники, добавила представитель Патриархии.

«Кстати, камеры видеонаблюдения можно отключить, что хорошо известно даже детям», — привели слова представителя РПЦ в издании. Как сообщила игумения, по решению настоятеля камеры могут выключать во время индивидуальных обрядов: крещения, венчания или отпевания. Также она заявила, что пилотных проектов при введении видеонаблюдения не ожидается, а в небольших церквях камеры размещаться не будут.