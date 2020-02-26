Исследование: «блинный набор» в Калининграде стоит дороже, чем в Москве и Питере

Стоимость продуктового набора для приготовления блинов в Калининграде выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Это выяснили аналитики приложения «Яндекса» «Едадил».

Выводы были сделаны на основании данных о чеках, которые пользователи приложения сканировали в декабре—феврале, чтобы получить кэшбэк. «В Калининграде общая стоимость продуктов для приготовления стопки из тридцати блинов составляет 113 рублей. Больше половины этой суммы приходится на молоко — 64 рубля. Четыре яйца стоят примерно 25 рублей, 400 грамм муки — около 13 рублей. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара стоит 11 рублей», — утверждают аналитики.

При этом в Санкт-Петербурге необходимое количество продуктов стоит 111 рублей, в Москве — 105 рублей. В среднем по всей России ингредиенты для стопки блинов стоят примерно 101 рубль.

Также в ходе исследования подсчитывалась стоимость популярных добавок и начинок для блинов: красной икры, творога, сгущёнки, сметаны и сливочного масла. Оказалось, что цена на икру в Калининграде на 24% выше медианы по России, масла — примерно на 5%. А вот сметана, сгущёнка и творог, наоборот, дешевле.