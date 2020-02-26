Роспотребнадзор назвал страны, куда пока не стоит ездить из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал страны, куда пока не стоит ездить из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Роспотребнадзор не рекомендует россиянам ездить в Италию, Южную Корею и Иран в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Covid-19 в этих странах. От поездок советуют воздержаться до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с распространением этой инфекции, пишет «Интерфакс».

Ведомство ссылается на предупреждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о риске заразиться при посещении этих стран.

Как уточняется в сообщении Роспотребнадзора, в Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания Covid-19, 11 заболевших умерли. В Иране заболели 95 человек, 15 из них скончались. В Италии на 283 случая заражения зафиксировано семь смертей.

Напомним, что от поездок в Китай Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться еще 24 января. По последним данным китайского телеканала CGTN, на утро среды в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао, было 78 190 случаев заражения коронавирусом. 2718 заболевших умерли, 29 775 выздоровели. За пределами КНР канал сообщил о более 2800 случаях заражения и 45 смертях.

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