Роспотребнадзор назвал страны, куда пока не стоит ездить из-за коронавируса

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам ездить в Италию, Южную Корею и Иран в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Covid-19 в этих странах. От поездок советуют воздержаться до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с распространением этой инфекции, пишет «Интерфакс».

Ведомство ссылается на предупреждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о риске заразиться при посещении этих стран.

Как уточняется в сообщении Роспотребнадзора, в Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания Covid-19, 11 заболевших умерли. В Иране заболели 95 человек, 15 из них скончались. В Италии на 283 случая заражения зафиксировано семь смертей.

Напомним, что от поездок в Китай Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться еще 24 января. По последним данным китайского телеканала CGTN, на утро среды в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао, было 78 190 случаев заражения коронавирусом. 2718 заболевших умерли, 29 775 выздоровели. За пределами КНР канал сообщил о более 2800 случаях заражения и 45 смертях.