Прокуратура потребовала от минздрава обеспечить Милану Семенькову «Спинразой»

Прокуратура области 17 февраля этого года внесла региональному минздраву представление с требованием обеспечить полуторагодовалую Милану Семенькову препаратом «Спинраза». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки сообщений в СМИ прокуратура выявила нарушение требований ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» чиновниками областного минздрава.

«Установлено, что решением врачебной комиссии Института педиатрии несовершеннолетней по жизненным показаниям назначен лекарственный препарат. Законным представителем несовершеннолетней в Министерство здравоохранения Калининградской области представлены все необходимые документы. Однако несовершеннолетняя лекарственным препаратом по жизненным показаниям до настоящего времени не обеспечена», — говорится в сообщении ведомства.

17 февраля 2020 года прокуратура внесла в адрес регионального минздрава представление с требованием устранить нарушение закона. «В настоящее время во исполнение требований прокурора Министерством принимаются меры для организации лекарственного обеспечения несовершеннолетней.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в понедельник, 23 февраля, в областном правительстве сообщили, что подготовили поправки в бюджет 2020 года, которыми предусмотрены средства на закупку препарата «Спинраза» для полуторагодовалой Миланы Семеньковой со «спинальной мышечной атрофией» (СМА).

Изначально областные власти заявляли, что в соответствии с законом препарат «Спинраза» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а значит не предоставляется на льготных условиях. Также в письме подчеркивается, что применяется препарат исключительно в условиях стационара.