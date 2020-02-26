Адвокат собственника дамбы в «Санта-Барбаре» рассказал о причинах ее приобретения

Адвокат собственника дамбы в «Санта-Барбаре» рассказал о причинах ее приобретения
Фото: Александр Лакеев
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Дамбу, расположенную на реке Гурьевка между поселками Кумачево и Новое, приобретали с коммерческими целями. Об этом на судебном разбирательстве рассказал представитель ответчика.

Он объяснил, что на участке предполагалось устройство пляжной зоны и объектов торговли. Гидротехническое сооружение было приобретено с интересами в извлечении выгоды. Кроме того, покупатель считал, что приобретает близлежащую к водоему зону, и не владел сведениями о правилах использования ГТС. Объект продавался без сопроводительной документации.

На судебном заседании также стало известно, что администрация Гурьевского городского округа отказалась от первоначального требования обеспечить проход по мосту между поселками Кумачево и Новое. Разбирательство по делу было перенесено на 18 марта.

Более подробно о ситуации вокруг моста, связывающего два поселка, можно прочитать в публикации «Нового Калининграда».

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