Работы по реконструкции ул. Рокоссовского планируют начать в конце весны

Начало реконструкции пешеходной зоны на улицах Рокоссовского и Соммера запланировано на конец весны. Об этом заявил председатель городского совета Андрей Кропоткин после заседания комиссии по бюджету в среду, 26 февраля.

На благоустройство этих территорий согласно поправкам в бюджет 2020 года дополнительно выделят 16,7 млн рублей. По словам чиновников, средства пойдут на перекладку инженерных сетей.

«Нам выгоднее, чтобы они быстрее приступали к работе, чтобы не как на Нижнем озере работы проводились в последние месяцы года — это неправильно. Погода разная бывает, в этом году повезло, а в следующем может не повезти», — отметил Кропоткин.

Напомним, что реконструкцию пешеходной зоны на улице Рокоссовского администрация города оценила в 105 млн рублей. Подробнее о планах благоустройства пешеходной зоны можно почитать здесь.